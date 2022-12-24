طرحت وزارة التعليم العام، اليوم السبت جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثاني عبر قنوات “عين” أو منصة “مدرستي”.

وقالت أن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية، سوف يبدأ في الـ7.00 صباحاً، ويعاد على مدار اليوم.

وأضافت أنه يمكن متابعة هذه الحصص عبر رابط القناة على موقع “يوتيوب”، وفيما يلي استعراض للجداول الخاصة بكل مرحلة دراسية: