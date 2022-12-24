كشفت تقارير أن هناك عائق وحيد قد يمنع انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

وذكرت التقارير أن العائق الوحيد في إتمام الصفقة هو رغبة رونالدو في البقاء بالملاعب الأوروبية، مشيرة إلى أنه ينتظر حتى اللحظة الأخيرة من أجل التوقيع مع نادٍ أوروبي.

وكانت مصادر كشفت عن اقتراب نادي النصر من التعاقد مع النجم البرتغالي موضحة أن ما تبقى على إعلان الصفقة هو إتمام الإجراءات النهائية؛ والموعد المحتمل لإعلان الصفقة هو مطلع الأسبوع القادم.