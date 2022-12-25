تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

اليورو:4٫01131 مقابل الريال الواحد 0٫24926

الدولار: 3٫76067 مقابل الريال الواحد 0٫26591

درهم إماراتي:1٫02388 مقابل الريال الواحد 0٫97668

ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫55736

دينار أردني:5٫30201 مقابل الريال الواحد 0٫18861

دينار كويتي: 12٫28927 مقابل الريال الواحد 0٫08149

دينار بحريني:9٫99344 مقابل الريال الواحد 0٫10007

الريال القطري:1٫03287 مقابل الريال الواحد 0٫96818

الدرهم المغربي: 0٫35847 مقابل الريال الواحد 2٫79339

الجنيه المصري: 0٫15271 مقابل الريال الواحد 6٫54838