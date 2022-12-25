كشفت شركة برايس ووتر هاوس (PWC)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الثانوية فأعلى للعمل بمجال الاستقبال؛ بفروع الشركة في الرياض و جدة.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- موظف/ـة استقبال. (Receptionist)
– شهادة الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس.
– لا يشترط الخبرة المسبقة أو تخصص محدد.
– إتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، وغيرها.
2- مساعد تنفيذي (Executive Assistant)
– شهادة الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس.
– لا يشترط الخبرة المسبقة أو تخصص محدد، وغيرهم.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وللاطلاع والتقديم على المهام الوظيفية وكافة المعلومات عبر بوابة التوظيف المعلوماتية للشركة:
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