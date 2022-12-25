كشفت شركة برايس ووتر هاوس (PWC)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الثانوية فأعلى للعمل بمجال الاستقبال؛ بفروع الشركة في الرياض و جدة.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- موظف/ـة استقبال. (Receptionist)

– شهادة الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس.

– لا يشترط الخبرة المسبقة أو تخصص محدد.

– إتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، وغيرها.

2- مساعد تنفيذي (Executive Assistant)

– شهادة الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس.

– لا يشترط الخبرة المسبقة أو تخصص محدد، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وللاطلاع والتقديم على المهام الوظيفية وكافة المعلومات عبر بوابة التوظيف المعلوماتية للشركة:

موظف/ـة استقبال – الرياض.

موظف/ـة استقبال – جدة.