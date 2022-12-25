الاعداد السابقة للصحيفة
الاحد25 ديسمبر

لقطات من إنفجار مروع لمصنع

منذ 46 دقيقة
0
1140
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    وظائف شاغرة بشركة المتطور للاستشارات الهندسية

    وظائف شاغرة بشركة المتطور للاستشارات الهندسية

    منذ 21 دقيقة
    0
    1106
    &#8220;الحمد &#8220;: ⁧‫النصر‬⁩ شارك عن طريق المكتب بينما الهلال عن طريق الملعب ( فيديو)

    “الحمد “: ⁧‫النصر‬⁩ شارك عن طريق المكتب بينما الهلال عن طريق الملعب ( فيديو)

    منذ 26 دقيقة
    0
    1214
    مدينة جدة قبل أكثر من 40 عام

    مدينة جدة قبل أكثر من 40 عام

    منذ 42 دقيقة
    0
    513

    لقطات من إنفجار مروع لمصنع

    منذ 46 دقيقة
    0
    1140
    كيفية التصرف حال تكرار الصداع خلال الشتاء

    كيفية التصرف حال تكرار الصداع خلال الشتاء

    منذ 51 دقيقة
    1
    1168