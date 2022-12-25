أثارت شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل مجدداً حول انباء انتقاله للنصر لثلاث مواسم في صفقة يكتنفها الغموض.

وعلقت شقيقة رونالدو «الدون» على الانباء المنتشرة عبر حسابها في إنستغرام قائلة: «نكتة نهاية العام»، فيما لم يتضح أن كانت تعني بالتعليق الساخر صفقة الانتقال للنصر، ام أنها تعلق على إساءة الصحفي لشقيقات رونالدو في مقاله.

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية كشفت أن رونالدو لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق سينال نصف مليار يورو، كلاعب، ثم يحصل على أموال أخرى عندما يعين سفيراً لملف مونديال 2030 بعد انتهاء مسيرته في الملاعب،وقد يصل المبلغ الاجمالي إلى مليار يورو.

وأضافت الصحيفة إن النصر مقابل صفقة رونالدو سيسقط 3 محترفين أجانب من قائمته، لتفادي أي خرق للإنفاق المالي، مؤكدة سينضم إلى النصر والذي سيلعب معه حتى صيف عام 2025، حتى يبلغ من العمر 40 عاماً.