أصدرت مكتبة الملك فهد الوطنية تقريراً إحصائياً عن حركة الإنتاج الفكري السعودي خلال الأشهر العشرة الماضية من 1 يناير إلى 31 أكتوبر 2022، حيث بلغت أوعية المعلومات التي منحت الرقم الدولي المعياري 7140 وعاءً معلوماتياً، منها 6067 كتاباً ورقياً، و617 كتاباً إلكترونياً، و410 كتيبات، و6 خرائط، و40 مجلة.

فيما بلغ عدد شهادات الإيداع التي تم إصدارها 7393 شهادة إيداع، منها 3153 شهادة إيداع للكتب، و3633 رسالة جامعية، و134 كتيباً، و69 مطبوعة دورية، و351 مادة إلكترونية، و14 مفكرة، و6 مواد فنية، ومطويتين، و6 بطاقات.

يُذكر أن مكتبة الملك فهد الوطنية تعد الجهة المسؤولة عن تطبيق نظام الإيداع الوطني، الذي يلزم المؤلفين والناشرين السعوديين بإيداع نسخ من إنتاجهم الفكري في المكتبة بعد أخذ الرقم الدولي لكل وعاء قبل طباعته ونشره، كما تقوم المكتبة بجمع وتنظيم الإنتاج الفكري السعودي، وتوثيقه، والتعريف به، ونشره، وإصدار الببليوجرافيا الوطنية كل عام.