شدد المركز الوطني للأرصاد، على التحذير من التقلبات الجوية المستمرة من اليوم حتى الأربعاء المقبل على منطقة مكة المكرّمة.

وأشار المركز إلى أن الحالة الجوية ستشهد اليوم وغداً أمطاراً رعدية من خفيفة إلى متوسطة على المنطقة، تتضمن العاصمة المقدّسة ورابغ وجدة والطائف والجموم والكامل وخليص وبحرة، لافتًا أن الحالة ستمتد للثلاثاء في كل من العرضيات والقنفذة وأضم وميسان.

وأفاد بأن مكة المكرّمة ستشهد رياحاً سطحية مثيرة للغبار بعد غد الثلاثاء، بالإضافة إلى ارتفاع للأمواج بالأجزاء الساحلية لأكثر من مترين ونصف المتر.”

يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية.