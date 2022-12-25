أطلقت شركة المياه الوطنية النسخة الثانية من برنامجها “قادة المستقبل”، الذي يهدف لتمكين الموظفين على رأس العمل، وإعدادهم كصف ثانٍ لشغل مناصب قيادية مستقبلاً.

وبينّت الشركة أن عدد الملتحقين بالبرنامج 50 موظفاً من جميع قطاعات الشركة في أنحاء المملكة، مؤكدة أن المرشحين انطبقت عليهم المعايير المحددة للبرنامج، وذلك رغبةً في استثمار رأس المال البشري بصورة مثلى، ووضع جميع المتدربين على خط واحد من المنافسة؛ ليتسنّى الاستفادة من كامل خبراتهم العلمية والعملية المختلفة لخدمة قيادتهم ووطنهم ومجتمعهم.

وأوضحت أن الملتحقين ببرنامج قادة المستقبل سينخرطون في دورات تدريبية خاصة لمدة 10 أشهر لتأهيلهم، كما سيتم منحهم نماذج تدريب مختلفة، مثل التدريب المباشر وعن بُعد، بالإضافة إلى حلقات النقاش والتدريب والإرشاد الشخصي، مبينةً أن البرنامج سيتم تنفيذه عبر إحدى الجهات المتخصصة في تطوير القيادات ولديها برامج تدريب معتمدة عالمياً، من أجل إكساب المتدربين المهارات القيادية، وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا السياق.

وقالت الشركة: “صُمّم برنامج قادة المستقبل بطرح منفرد وتنوع في أساليب وأدوات التدريب، وبنهاية هذا البرنامج سيكون لدى الخريجين المهارات والمعارف الضرورية لتحقيق رؤية تستهدف الاستثمار في رأس المال البشري، كما يهدف لتفعيل وتكثيف الرحلة المهنية للمتدربين، ولاستدامة الشركة وازدهار أعمالها”.