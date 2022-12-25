نجح فريق طبي تكاملي بمركز الأورام في مدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنهاء معاناة سيدة بمنتصف العقد السابع من العمر من سرطان بطانة الرحم بتقنية المنظار الأحادي في عملية تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة الغربية.

واستقبلت عيادات المدينة الطبية المريضة في عيادة أورام النساء حيث كانت تعاني من نزيف متقطع بعد انقطاع الدورة الشهرية، وعاودها النزيف بعد عشرين سنه، حيث تم عمل الفحوصات اللآزمة والتحاليل والأشعة حيث أظهرت نتائجها وجود ورم سرطاني ببطانة الرحم يتطلب عملية إستئصال كامل.

وأجتمع الفريق الطبي من جراحين وممرضين وتخدير وتقرر إجراء عملية إستئصال لكامل الرحم مع المبيضين وعنق الرحم بتقنية المنظار الأحادي single port laparoscopy والذي يتم إجراءه بعمل فتحة أحادية تحت منطقة السره بأقل من ٢ سم. وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد حيث استغرقت ساعة ونصف ليتم بعد ذلك متابعة الحاله على مدار يومين وخرجت وهي تتمتع بصحة وعافية.

وتقوم عمليات إستئصال أورام بطانة الرحم الروتينية في مثل حالات الأورام التي يتم عملها عادةً بجرح لا يقل عن ١٢ سم، وفي مثل هذه الحالة وبعد تقييمها جراحيًا تم تنفيذ العملية بالمنظار الأحادي، لما يتميز به من تقليل مدة البقاء بالمستشفى، وتقليل حدة الألم على المريضة مقارنة بعمليات الفتح السابقة، إضافة الى سرعة عودة المريضة لنشاطها المعتاد بأتم صحة وعافية، والذي يكون بإذن الله في خلال ٢٤ ساعة من العملية.