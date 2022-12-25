أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 0.2 %، مغلقا عند 10235 نقطة (+ 19 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2 مليار ريال، هي الأدنى منذ ديسمبر 2019، أي منذ 3 سنوات.

وارتفع سهما “أرامكو السعودية” و”مصرف الراجحي” بنحو 1 % عند 31.40 ريال و73.90 ريال على التوالي.

وأغلق سهم “السعودي للاستثمار” عند 17.06 ريال (+ 1 %)، عقب الإعلان عن توزيعات نقدية على المساهمين عن النصف الثاني 2022.

وتصدر سهم “الصقر للتأمين” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 13.64 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 750 ألف سهم.

وصعد سهم “بوبا العربية” بنسبة 1 % عند 138 ريالا.

في المقابل، تصدر سهم “اليمامة للحديد” تراجعات اليوم بأكثر من 6 % عند 22.82 ريال، وبتداولات بلغت نحو 720 ألف سهم، عقب إعلان الشركة تسجيل خسائر بقيمة 96.4 مليون ريال في الربع الرابع المنتهي في سبتمبر 2022.

وتراجعت أسهم “كيان السعودية” و”كيمانول” و”التصنيع الوطنية” و”كابلات الرياض” و”الحفر العربية” و”دار الأركان” و”علم” و”السعودي الألماني”، بنسب تراوح بين 2 و4 %.