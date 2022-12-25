أعلنت إمارة منطقة الرياض، اليوم الأحد، عن عدد من الوظائف الشاغرة في تخصصات مختلفة لحملة مؤهل البكالوريوس ودرجة الماجستير، من خلال التقدم عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”.

وتضمنت الوظائف المطروحة : وظيفة لـ”مصمم نُظم” ممارس بالمرتبة الثامنة للمتخصصين في نظم المعلومات، وثلاث وظائف لمهندس مدني مساعد بالمرتبة السابعة لخريجي الهندسة المدنية، ووظيفة مطور برامج بالمرتبة السابعة لخريجي الحاسب الآلي أو نظم وتقنية المعلومات وأخرى بمسمى مهندس إدارة مشاريع مساعد لخريجي الهندسة المدنية أو هندسة إدارة التشييد، وبالمرتبة السادسة؛ وثلاث وظائف لمراجع داخلي مساعد لحملة مؤهلات المحاسبة أو المالية، وأربع وظائف لخريجي القانون أو الأنظمة بمسمى.

وأوضحت إمارة الرياض أن استقبال الطلبات سيبدأ من الأحد 8 جمادى الآخرة 1444هـ، حتى الخميس الموافق 12 من الشهر نفسه.