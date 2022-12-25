كشفت صحيفة “ماركا” الأسباب التي ستجعل إدارة ريال مدريد تبتعد عن الدخول مجددًا في مفاوضات لضم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة “ماركا” في تقرير لها بعنوان “لا يريد ريال مدريد إضاعة الوقت في مستقبل مبابي” ، اليوم الأحد، إن “ريال مدريد يتبع خريطة الطريق الخاصة به والتي لا يوجد بها إعادة فتح أبواب النادي مرة أخرى أمام احتمال وصول الفرنسي كيليان مبابي، إذ إن قادة النادي يريدون الابتعاد عن الضوضاء الناتجة عن إمكانية ضم المهاجم”.

وأضاف التقرير “اتخذ كيليان مبابي وريال مدريد مسارين متباينين ​​في مايو الماضي، إذ أدى قرار النجم الفرنسي بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان إلى فصل اللاعب عن النادي، ومرت 6 أشهر منذ ذلك الحين وهناك العديد من الظروف التي يمكن أن تدفع المرء إلى الاعتقاد بأن الوضع قد تغير، ولا يبدو أن إدارة الريال مستعدة لإضاعة الوقت في أزمات اللاعب الفرنسي”.

وأشارت “ماركا”: “منذ لحظة تجديد مبابي مع باريس سان جيرمان عمل المسؤولون في ريال مدريد على تعزيز مكانة بعض اللاعبين في غرفة خلع الملابس، مثل: فينيسيوس جونيور، ورودريغو”.

وتابعت “وكما حدث عندما كان هناك حديث عن احتمال عودة كريستيانو رونالدو، الذي لم يفكر فيه النادي مطلقًا، فإن وصول لاعب له أهمية مبابي، سيأتي جنبًا إلى جنب مع تغيير الأدوار في المجموعة الحالية، وهو ما لا يريده النادي”.

وشدد التقرير على أنه “لا أحد في ريال مدريد ينكر الجودة وما يمكن أن يسهم به مبابي، لكن يجب أن تفكر في كل ماحدث، وفي الوقت الحالي مشروع النادي لا يمر عبر مبابي، بالإضافة إلى ذلك يعتقدون أنه لن يقترب أحد من الأموال التي قدمها باريس سان جيرمان للاعب”.

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