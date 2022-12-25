أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، اليوم، أنها باشرت عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر جمادى الأولى 1444هـ.

وأوضحت أنها أجرت 2426 جولة رقابية، مشيرة إلى أنه جرى التحقيق مع 437 مشتبه به من ضمنهم موظفين من وزارات (الداخلية، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الصحة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التجارة، التعليم.

وأشارت إلى أنه تم إيقاف 170 مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير.

وأكدت أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء، داعية الإبلاغ عن شبهات فساد مالي أو إداري لحماية المال العام والحفاظ عليهه.