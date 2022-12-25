حصلت مستشفى في جدة على حكم يلزم أهل سيدة متوفاة بدفع مبلغ يقدر بـ 62 ألف و570 ريال لها، وذلك بعد وفاتها بعامين تقريبا.

ومن جانبه روى عبد المجيد المعلوي، حفيد السيدة، التفاصيل موضحا أن جدته دخلت المستشفى بعد إصابتها بضيق تنفس وبعد تلقيها العلاج أفادوا باشتباه إصابتها بفيروس كورونا وأنه لا بد من تنويمها لمتابعة حالتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “سيدتي”: “قالوا إن تكاليف علاجها ستتحملها وزارة الصحة كونها مصابة بفيروس كورونا وطلبنا إحالتها لمستشفى حكومي وتم الرفض لعدم وجود سرير وظلت في المستشفى الخاص حتى غادرت”.

وتابع: “المستشفى تطالب بدفع 62 ألف و570 ريال نظير علاجها”، مضيفا: “لم يكن هناك أي تجاوب من وزارة الصحة بخصوص أزمة جدتي”.

واستكمل: “أتمنى من وزارة الصحة تشكيل لجنة لحل المشكلة مع المستشفى الخاص والوفاة كانت بعد عامين من الوعكة الصحية التي دخلت بسببها المستشفى وتوفيت بشكل طبيعي”.