كشفت الشرطة السودانية تفاصيل مرعبة عن مقتل مغنية الراب الشهيرة رنا بدر الدين بشقة مفروشة بالخرطوم بحري.

وقالت إن رنا ماتت مقتولة، بعد تعرضها للضرب بآلة صلبة، بالتحريات اتضح أن ابن مالك الشقة المفروشة (26) عاماً هو الجاني، وسجل اعترافاً بارتكاب الجريمة.

وتعود التفاصيل عندما تلقت بلاغاً عاجلاً من أحد المواطنين، ويعمل مستشارا ماليا بهيئة التصنيع الحربي، بعثوره على جثة لفتاة داخل إحدى الشقق بمقر سكنه بحي الأملاك بالخرطوم بحري.

وعثرت الشرطة على جثة لفتاة في العقد الثاني من عمرها تقريباً، ملقاة على الأرض خلف باب الشقة مباشرةً وتسيل منها دماء كثيرة وتوجد آثار اعتداء ظاهرية في منطقة الوجه وتنبعث منها رائحة كريهة ومنتفخة وفي بداية مرحلة التحلل.

وتمكّنت شرطة المباحث والتحقيقات الجنائية بالخرطوم بحري، من إلقاء القبض على المتهم الأول ابن صاحب العقار المذكور واعترف أن الحادثة بدأت بمشادة كلامية حادة بين وبينه المجني عليها رنا بدر الدين، ضربها على إثرها بقطعة خشب في وجهها ورأسها.

وقال إنه قام بتشغيل جهاز التكييف وأغلق الشقة عليها، وكشف أن سبب المشادة بينهما يعود إلى أن المجني عليها أساءت إليه بألفاظ نابية، وسرعان ما تطوّرت المشادة الكلامية إلى مشاجرة بينهما. وأفاد أنه استعان بالمتهم الثاني – سائق التُّكتك – لمعاونته على التخلُّص من الجثة.