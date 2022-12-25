تحدث حسين أزميجاني، اللاعب السابق لنادي النصر السعودي، عن ذكرياته في الدوري السعودي موضحاً أنه لا يستطيع متابعة مباريات الفريق في الفترة الحالية بسبب عدم وجود بث تلفزيوني في منطقته.

وأشار إلى أن مباريات الديربي التي خاضها أمام الهلال والرياض لا تفارق ذاكرته، لافتا إلى أنه لعب أمام الفريق الأزرق مصابا في نهائي الدوري عام 1995.

وخاض النجم الألباني السابق موسمين مع النصر في 1993-1995، تمكن خلالهما من تحقيق لقب الدوري مرتين مع الفريق.

وقال “أزميجاني” في تصريح لـ”العربية.نت” : يتملكني الشغف لمشاهدة مباريات الدوري، لأنني تابعت المنتخب السعودي في كأس العالم 2022، وكان عبارة عن مجموعة مميزة من اللاعبين، ولن أنسى أنه الفريق الوحيد الذي فاز على بطل العالم منتخب الأرجنتين.

وتابع اللاعب السابق : التطور الذي صاحب الدوري، والاستثمار المميز في المدربين والبنية التحتية، جعلنا نلاحظ التقدم الملحوظ للمنتخب الأول، وأتمنى أن أرى بعض اللاعبين الرائعين في صفوف النصر.

ووصف حسين أزميجاني فترته مع النصر بالرائعة، قائلا: عقد لمدة موسمين وأصبح بطلا خلال العامين بالتأكيد هو أمر استثنائي.

واختتم : أنا ممتن جدا وفخور لأن مشجعي النصر يتذكرونني حتى الآن، محبتهم ودعمهم للفريق نادرة في العالم، في كل مدينة كنا نذهب إليها نجد الكثير من مشجعي النصر، وهو أمر رائع، لم أشاهد شيئا مشابها لهم طوال مسيرتي الاحترافية، أنا ممتن جدا لهم.

ولفت أزميجاني إلى أنه لم يتلق أي عروض من أندية سعودية بعد انتهاء مسيرته مع النصر، موضحا أنه كان يسمع بعض الجماهير من وقت لآخر تطالب بتواجده في الشباب أو الهلال وكذلك فريق الرياض، مضيفا: كانت رغبات الجماهير للتواجد في فريقهم المفضل، ولم يكن هناك أي مفاوضات رسمية.

وتمنى النجم الألباني فوز فريقه السابق النصر أمام الهلال، كاشفا عن أنه سيتواجد في لقاء الدور الثاني بديربي الرياض.