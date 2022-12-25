أكد مدير مركز أبحاث السلامة الحيوية بكلية الصحة العامة بجامعة الطب الجنوبية الصينية، أن القرار الذي أصدرته لجنة الصحة بعدم نشر أي معلومات وبائية حول إصابات كورونا، يعني أن النشر اليومي للمعلومات الوبائية لم يعد ضروريا، وذلك بسبب تزايد الأعداد بشكل كبير بعد تخفيف القيود.

وقال المسؤول الصيني تشاو وي: “التغيير في استراتيجيات الوقاية والسيطرة وانتشار سلالة “أوميكرون” على نطاق واسع جعل الناس أكثر وعيًا بمخاطر الفيروس، ولم يعد من السهل التسبب في حالة من الذعر بين الناس”.

وذكرت بعض التقارير إن ما يقرب من 15% من الشعب الصيني أصيب بفيروس كورونا، وسجلت هونغ كونغ وماكاو وتايوان خلال يوم واحد 9 ملايين حالة.