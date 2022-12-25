يستعد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال لمواجهة النصر للمرة التاسعة، ويدعمه سجل مميز في ديربي الرياض.

وواجه دياز النصر في 8 مباريات سابقة بمختلف البطولات، فاز في خمس منها وتعادل مرتين وخسر في مناسبة وحيدة، سجل لاعبوه 18 هدفًا واستقبل حرّاس المرمى 8 أهداف.

أما في دوري المحترفين، فقابل دياز النصر في 5 لقاءات، كان الفوز حليفه في 3 منها وتعادل بمباراتين.

ويقود دياز الهلال مساء الاثنين على ملعب “مرسول بارك” أمام النصر ، ضمن قمة منافسات الجولة العاشرة من دوري “روشن” السعودي للمحترفين.