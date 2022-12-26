مخاوف من متحور “يوم القيامة”

أثار متحور يوم القيامة حالة من الرعب عقب انتشاره الواسع في الصين، حيث أصاب نحو 250 مليون شخص خلال شهر ديسمبر الجاري و37 مليونا في يوم واحد.

ويعتبر متحور كورونا الحالي “يوم القيامة”، شدة أعراضه أقل وإصابته للجهاز التنفسي أقل، ولكن سرعة انتشاره وانتقاله بين الأشخاص كبيرة.

ويعتقد المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن 18% من السكان قد أصيبوا، فيما اكتظت المستشفيات بالإصابات.

وأوضح خبراء أن سبب انتشار متحور “يوم القيامة” في الصين بهذا الشكل يعود إلى عدة أسباب أبرزها، انخفاض المناعة، وتخفيض إجراءات كورونا، وتقليل معدلات