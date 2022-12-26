تأثر لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الجزائري جمال بلعمري، بعدما تعرض للإصابة في مباراة الخليج والاتفاق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

وبكى بلعمري عندما خرج من أرضية الملعب عقب تعرضه للإصابة خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج تغلب على نظيره الاتفاق بهدف نظيف، وذلك ضمن منافسات دوري روشن.