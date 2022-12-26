أوضحت المديرية العامة للجوازات الإجراءات المطلوبة للسفر من المملكة إلى العراق لحضور منافسات بطولة خليجي 25 لكرة القدم.

وقالت الجوازات أن خدمة حجز موعد إلكترونيًا لإصدار تصريح سفر إلى العراق متاحة على منصة «أبشر».

وأضافت أنه بعد الحصول على الموعد إلكترونياً، يجب حضور صاحب الطلب بنفسه إلى إدارات الجوازات في المدينة المنورة أو الأحساء أو الدمام، وإرفاق صورة الموعد وأصل الهوية الوطنية لإتمام الإجراءات.

جاء ذلك رداً على سؤال متابع تلقته الجوازات حول المطلوب لدخول العراق لحضور خليجي 25 على تويتر.