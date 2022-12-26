تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الإثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو:3٫99588 مقابل الريال الواحد 0٫25029
الدولار: 3٫76030 مقابل الريال الواحد 0٫26594
درهم إماراتي:1٫02380 مقابل الريال الواحد0٫97676
ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫56384
دينار أردني:5٫30149 مقابل الريال الواحد 0٫18863
دينار كويتي: 12٫27131 مقابل الريال الواحد 0٫08150
دينار بحريني:9٫97884 مقابل الريال الواحد 0٫10022
الريال القطري:1٫03277 مقابل الريال الواحد 0٫96827
الدرهم المغربي: 0٫35850 مقابل الريال الواحد 2٫79202
الجنيه المصري: 0٫15204 مقابل الريال الواحد 6٫57737
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