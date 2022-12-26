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الاثنين26 ديسمبر

الصحة العالمية توصي بعدم أخذ لقاحات كورونا إضافية حاليًا

منذ 24 دقيقة
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الصحة العالمية توصي بعدم أخذ لقاحات كورونا إضافية حاليًا
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وكالات

كشفت منظمة الصحة العالمية، الأحد، إنها لا تنصح بجرعات لقاح إضافية لمواجهة الانتشار الجديد لكورونا.

وقال الدكتور أمجد الخولي رئيس اللوائح الصحية الدولية في منظمة الصحة العالمية، أن المتحور المنتشر حاليا في الصين من متحورات ميكرون، ويشتمل على بعض الخصائص الأكثر خطورة إلى حد كبير، وينتشر بشكل أسرع حتى بين من تلقوا اللقاح.

وأكد الخولي، أن متحور الصين الجديد بأنه سريع الانتشار وقليل الخطورة، بينما ذكرت حكومة إقليم تشجيانغ بشرق الصين، وهو أحد الأقاليم الصناعية الكبيرة القريبة من شنغهاي، الأحد، أنها تواجه حاليا نحو مليون إصابة جديدة بكوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا يوميا، وتوقعت أن يتضاعف العدد إلى المثلين في الأيام المقبلة.

 

 

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