أعلنت شركة نستله عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في مكة المكرمةو جدة وذلك عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- مندوب مبيعات طبية (مكة المكرمة):

– بكالوريوس تخصص (تغذية علاجية، الصيدلة، علوم التغذية) أو ما يعادلها.

– خبرة سنة في نفس المجال.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

2- مدير اتصالات العلامة التجارية (جدة):

– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات كمدير علامة تجارية أو مجال ذات صلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال المواقع

1- مندوب مبيعات طبية (مكة المكرمة): هنا

2- مدير اتصالات العلامة التجارية (جدة): هنا