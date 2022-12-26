أعلنت شركة نستله عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في مكة المكرمةو جدة وذلك عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- مندوب مبيعات طبية (مكة المكرمة):
– بكالوريوس تخصص (تغذية علاجية، الصيدلة، علوم التغذية) أو ما يعادلها.
– خبرة سنة في نفس المجال.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
2- مدير اتصالات العلامة التجارية (جدة):
– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات كمدير علامة تجارية أو مجال ذات صلة.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال المواقع
1- مندوب مبيعات طبية (مكة المكرمة): هنا
2- مدير اتصالات العلامة التجارية (جدة): هنا
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