نجح فريق طبي بمستشفى النساء والولادة بمدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول من إزالة جسم غريب «لولب» كان منغرسًا في البطن بداخل غشاء الأمعاء الشحمي لمواطنة تبلغ من العمر 39 عامًا ولديها خمس ولادات طبيعية سابقة، حيث قامت بتركيب اللولب بعد الحمل الثاني وولدت بعد تركيبه 3 ولادات طبيعية ومدة انغراسه في البطن منذ 15 عامًا.

وأوضحت استشاري النساء والولادة د.نورة الدحام بأن المريضة تم تحويلها من إحدى المستشفيات لوجود لولب في البطن حيث أجريت لها هناك عملية استئصال للرحم والمبايض لوجود كيس على المبيض ولم يتم العثور على اللولب بعد إجراء العملية.

وأجرى الفريق الطبي الذي شارك فيه الأخصائي د.إيمان يعقوبي واستشاري الجراحة د.سليمان البيشي الفحوصات اللازمة و الأشعة وتم إجراء عملية منظار ومن خلاله تم بحمد الله العثور على اللولب وإزالته ونجاح العملية دون أي مضاعفات.