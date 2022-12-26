تتوفر كيا K5 2023 بالعديد من الفئات، بفارق سعر يقترب من 60 ألف ريال، والهايبرد تختلف عن الفل كامل.
خيارات محركات كيا K5 2023
– هجين (هايبرد) بنزين حقن مباشر من 4 سلندر بسعة 2.0 لتر، يخرج قوة 152 حصان وعزم دوران 192 نيوتن متر.. يتمتع بكفاءة استهلاك وقود 24.6 كم/ لتر.
-محرك بنزين حقن متعدد النقاط 4 سلندر بسعة 2.0 لتر يخرج قوة 152 حصان وعزم دوران 192 نيوتن متر.. يتمتع بكفاءة استهلاك وقود 15.9 – 16.1 كم/ لتر.
-محرك بنزين حقن مباشر من 4 سلندر بسعة 2.5 لتر يخرج قوة 194 حصان وعزم دوران 246 نيوتن متر.. يتمتع بكفاءة استهلاك وقود 16.3 – 16.8 كم/ لتر.
– محرك 2.0 لتر يأتي مع ناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك ومحرك 2.5 لتر يأتي مع ناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك.
أسعار كيا K5 هايبرد 2023
-EX تتوفر بسعر 155,363 ريال شامل الضريبة
كيا K5 بمحرك 2.0 لتر العادي
-LX الفئة الأولى بسعر 102,923 ريال شامل الضريبة
-LX الفئة الثانية بسعر 105,338 ريال شامل الضريبة
كيا K5 بمحرك 2.5 لتر الأكثر قوة
-LX بسعر 112,698 ريال شامل الضريبة
-LX مع حزمة رياضية بسعر 122,588 ريال شامل الضريبة
-EX (فل كامل) بسعر 160,193 ريال شامل الضريبة
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