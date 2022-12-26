ظهرت منشورات حول صفحات وحسابات على مواقع التواصل بلغات عدة حول العالم، تقول إن المصرف المركزي الأرجنتيني أصدر عملة عليها صورة ليونيل ميسي.

وتضمنت المنشورات التي يحمل بعضها صورة لما يبدو أنها ورقة نقدية من فئة ألف بيزو عليها رسم لميسي، أن المصرف المركزي في بوينس أيرس أصدر عملة رسمية عليها صورة هذا اللاعب النجم الذي قاد منتخب بلده إلى انتزاع كأس العالم لكرة القدم في مونديال قطر 2022.

وجاء ظهور هذه المنشورات عقب انتهاء المباراة النهائية في كأس العالم التي هزمت فيها الأرجنتين فرنسا بضربات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي ثم الوقت الإضافي.

وتبين أن الأرجنتين لم تصدر عملة عليها صورة ميسي، ولا يوجد أثر لهذا الخبر على أي مصدر موثوق، علما أن خبرا من هذا النوع من شأنه أن يثير اهتماما إعلاميا عالميا، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس، فيما أكد مصدر في المصرف المركزي، عدم صحة ما جاء في هذه المنشورات.