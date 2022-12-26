أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الاثنين، على تراجع طفيف بـ”6 نقاط”، مغلقا عند 10229 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.9 مليار ريال، هي الأدنى منذ ديسمبر 2019.

وتراجع سهم “دار الأركان” بنسبة 5 % عند 11.20 ريال.

وأنهت أسهم “معادن” و”مصرف الإنماء” و”جبل عمر” و”دله الصحية” و”سبكيم العالمية” و”الخريف” و”إكسترا” و”أمريكانا”، تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وتصدر سهم “شمس” تراجعات اليوم بنسبة 6 % عند 14.02 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 5 ملايين سهم.

في المقابل، صعدت أسهم “السعودي الفرنسي” و”سابك” و”جرير” و”كيان السعودية” و”أكوا باور” و”المراعي”، بنسب تراوح بين 1 و2 %.

وأغلق سهم “ينساب” عند 39.50 ريال (+ 1 %)، وكانت الشركة قد أعلنت توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 1.25 ريال للسهم عن النصف الثاني 2022.

وفيما يخص الصناديق العقارية، ارتفع صندوق “سدكو كابيتال ريت” بنسبة 1 % عند 10.28 ريال، عقب الإعلان عن توزيعات.