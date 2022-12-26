كشفت تقارير أن الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، اتخذ خطوة جديدة تعزز من رغبته في البقاء بالفريق حتى الاعتزال.

وأوضحت شبكة “Relevo” الإسبانية في تقريرها، أن “بنزيما اشترى عقارًا جديدًا في وسط مدريد ليتمكن من التسجيل في كشوفات المدينة، ما يعطيه الضوء الأخضر للتصويت في انتخابات رئاسة بلدية مدريد، والوصول إلى أي خدمة أو إدارة في العاصمة الإسبانية بصفته مواطناً آخر في مدريد”.

وكان بنزيما اتخذ قرارا بالاعتزال الدولي بعد خسارة فرنسا للقب مونديال 2022 أمام الأرجنتين، حيث تم استبعاده من قائمة المنتخب بعد أزمة مع المدير الفني ديدييه ديشان.