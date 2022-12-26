قال محلل الأرصاد، عقيل العقيل، درجات الحرارة في الرياض قد تنخفض لتصل إلى5 درجة مئوية بحلول الأربعاء المقبل.

وأضاف “العقيل” أن هذه الأجواء سيصاحبها رياح نشطة شمالية إلى شمالية غربية قد تثير الغبار والأتربة، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة الإخبارية.

يذكر أن المركز الوطني للأصارد نبه اليوم بهطول أمطار رعدية على عدة مناطق منها نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.