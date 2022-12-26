أكد استشاري الطب النفسي مشعل العقيل، على أن انتشار الأخبار السلبية والشائعات تسبب قلقا للأفراد والمجتمع، داعيا لتجنبها.

وأجاب العقيل على سؤال مقدم الأخبار سالم الخثعمي، حول ما إذا كان مذيع الأخبار يتأثر “نفسيا” بالأخبار السلبية أم لا.

وقال الاستشاري النفسي: “الإصابات المهنية بعضها يكون نفسيا، وذلك حسب قابلية الشخص إذا كان بطبعه قلقا أو لا”.

وأضاف: “وحسب المهارة التي تلقاها الشخص، وظروف الدعم الموجودة في المكان بحيث تقلل الاثرالسلبي الموجود”.