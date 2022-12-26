جدد الأمن العام، التذكير بعقوبة تسهيل دخول مخالفي أمن الحدود إلى السعودية أو نقلهم داخلها أو تشغيلهم أو توفير المأوى لهم أو تقديم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.

وأكد الأمن العام على أن هذه الجرائم تعرض مرتكبها لعقوبة السجن مدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء التشهير.

وأشار إلى أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والإمانة.

ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو من ينقلهم أو من يوفر لهم المأوى أو من يقدم لهم أي مساعدة واجب وطني من خلال الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية ، و 999 في بقية المناطق.