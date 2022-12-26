قال رامون دياز مدرب الهلال أن التعادل نتيجة عادلة بين فريقه والنصر في المباراة التي جمعتهما اليوم وانتهت بالتعادل ، مشيرا إلى أنه لم يخسر طوال مشواره أمام النصر .

وأضاف دياز “اعترف أننا لم نقدم شخصية الفريق و دافعنا كثيرا واضطررنا للدفاع أكثر من الهجوم ” ، لافتا إلى عدم جاهزية بعض اللاعبين مثل جانغ و سعود

وأكد دياز أن ” كنا الأفضل في الشوط الأول، و في الشوط الثاني واجهنا بعض المشاكل و الإصابات التي أرغمتنا على التغير”، مضيفا “الغيابات أثرت على الفريق كثيرا، وسترون الهلال أفضل في الجولات القادمة”