تحدث المؤرخ الدكتور محمد آل زلفة، عن تجربته الأليمة مع المرض، ورحلة خضوعه لعملية زراعة كبد.
وقال محمد آل زلفة:” كنت أشعر أن عندي مشكلة صحية، لكن في خضم القضايا التي أعمل عليها كنت أتحمل الألم ولا أذهب إلى المستشفى”.
وأشار:”كنت أشعر أن الحالة لدي تتطور حتى العام الماضي، وفي نهاية أحد المشاريع ذهبت إلى المستشفى، وأخبروني أنني بمرحلة متأخرة بالكبد”.
ولفت:” دخلت في دوامة عجيبة وقلت لأسرتي إنني أقرب إلى الموت من الحياة”، موضحا:”كان هناك طبيب ألماني وفريقه بالمستشفى التخصصي عندما رأى حالتي طمني وتقدم أشقائي وابنتي للتحليل للتبرع لي، وجاء التطابق مع ابني “طارق” وبالفعل تم نقل جزء من كبد طارق”.
كنت أقرب للموت من الحياة..
الدكتور "محمد آل زلفة" يروي تفاصيل تجربته الأليمة مع المرض، ورحلة خضوعه لعملية زراعة كبد#محمد_آل_زلفة_في_الصورة@almodifer@almodifershow pic.twitter.com/IA7kpSGRlZ
— في الصورة (@almodifershow) December 26, 2022
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