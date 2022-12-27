تحدث المؤرخ الدكتور محمد آل زلفة، عن تجربته الأليمة مع المرض، ورحلة خضوعه لعملية زراعة كبد.

وقال محمد آل زلفة:” كنت أشعر أن عندي مشكلة صحية، لكن في خضم القضايا التي أعمل عليها كنت أتحمل الألم ولا أذهب إلى المستشفى”.

وأشار:”كنت أشعر أن الحالة لدي تتطور حتى العام الماضي، وفي نهاية أحد المشاريع ذهبت إلى المستشفى، وأخبروني أنني بمرحلة متأخرة بالكبد”.

ولفت:” دخلت في دوامة عجيبة وقلت لأسرتي إنني أقرب إلى الموت من الحياة”، موضحا:”كان هناك طبيب ألماني وفريقه بالمستشفى التخصصي عندما رأى حالتي طمني وتقدم أشقائي وابنتي للتحليل للتبرع لي، وجاء التطابق مع ابني “طارق” وبالفعل تم نقل جزء من كبد طارق”.