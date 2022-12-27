كشف المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضح المركز، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير استمرارية الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة المالية، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال، الهندسة)، أخصائي أول الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الأمن السيبراني، أمن المعلومات، علوم الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي صلة.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ أمس الموافق 26 ديسمبر 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يناير 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف