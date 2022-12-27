أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الجنوبي بدء استقبال طلبات التوصيلات المنزلية للصرف الصحي في أحياء محافظة جرز فرسان.

وقالت الشركة: “نعمل حاليًا على تشغيل منظومة الصرف الصحي بجزيرة فرسان بعد انتهاء أعمال محطة معالجة مياه الصرف الصحي الثلاثية، إضافةً إلى تشيّيد محطة الضخ الرئيسية، وخط الطرد، وخط الفائض بمحافظة جزر فرسان، وذلك بتكلفة تجاوزت (61) مليون ريال”.

وأوضحت أنَّ مشروع محطة المعالجة يستهدف زيادة نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي من خلال الارتفاق بشبكات الصرف الصحي المنفذة سابقًا، ورفع الكفاءة التشغيلية، وإغلاق مرمى الصرف الصحي بفرسان، إضافةً إلى رفع الضرر البيئي للحفاظ على الحياة الفطرية فيها، مبينةً أنَّ المشروع يتضمن محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بسعة (3500) متر مكعب يومياً، ومحطة الضخ الرئيسية، وخط الطرد بطول (1940) مترًا طوليًا، وتنفيذ خط الفائض بطول (1400) متر طولي.

وأفادت الشركة أن المشروع سيخدم أكثر من (20) ألف مستفيد، حيث ستستقبل محطة المعالجة تصريفات الشبكات المنفذة في 4 أحياء، وهي: (مخططي 1 و2، والحي الجنوبي وحي الرفاعية)، داعية المستفيدين بمحافظة جزر فرسان إلى طلب خدمة الصرف الصحي من خلال القنوات الرقمية للشركة، مبينةً أنه يجب على العملاء البدء في تنفيذ مخارج الصرف الصحي في عقاراتهم حتى تتمكن الشركة من توصيلها بالشبكات الفرعية.