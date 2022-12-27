تمكّن فريق طبي بمستشفى خميس مشيط العام بصحة عسير من الإسهام في إنقاذ حياة مريضة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض – بفضل الله- ، من خلال قيام المستشفى بالإبلاغ عن وجود حالة وفاة دماغية ، بعد تشخيص الحالة كوفاة دماغية حسب القرائن الدماغية ، وتوثيقها وفق الإجراء الوطني المعمول به في المملكة العربية السعودية ، والحصول على الموافقة بالتبرع بالأعضاء من ذوي المتوفى دماغياً . حيث تم التنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء ؛ ليصل بعد ذلك فريق طبي مختص إلى منطقة عسير ، بعد أن جرى تجهيز غرفة العمليات والإجراءات الطبية اللازمة التي تضمن نقل الأعضاء بشكل آمن وسليم.

واستغرقت عملية نقل الكبد قرابة 14 ساعة، مما أسهم – بفضل الله – في إنقاذ حياة المريضة التي كانت تعاني من فشل كبدي حاد وكانت تحت الرعاية الصحية الحرجة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض ، وعلى القائمة العاجلة .