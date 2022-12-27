أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 1.3 %، مغلقا عند 10359 نقطة (+ 131 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.5 مليار ريال.

وارتفع سهما “مصرف الراجحي” و”أرامكو السعودية” بنسبة 2 % عند 75.30 ريال و32 ريالا، على التوالي.

وأنهت أسهم “الأهلي السعودي” و”سابك” و”معادن” و”بنك البلاد” و”سبكيم العالمية” و”بنك الرياض” و”بنك الجزيرة” و”التصنيع الوطنية” و”السعودي الفرنسي” و”مصرف الإنماء” و”بنك ساب”، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وسجل سهم “تنمية” أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق السعودي، عند 127.80 ريال (+ 6 %)، وسط تداولات تجاوزت الـ500 ألف سهم.

في المقابل، تراجع سهم “السيف غاليري” في أولى جلساته بالسوق السعودي، بنسبة 15 % عند 98 ريالا (- 17 ريالا مقارنة بسعر الإدراج البالغ 115 ريالا).

وشهد السهم تداولات بلغت نحو 6.6 مليون سهم، بقيمة بلغت نحو 680 مليون ريال تمت عن طريق 42 ألف صفقة.

وأغلق سهم “دله الصحية” عند 142.60 ريال (- 2 %).