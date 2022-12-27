تحدث الفنان المصري محمد رمضان لأول مرة عن أزمته مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر الذي توفي بعد سحب رخصة الطيران الخاصة به، بعد التقاط الأول صورة في كابينة القيادة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محمد رمضان في تصريح تلفزيوني مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي: “زعلان إني تسببت له في شيء قاسٍ.. الله يرحمه الطيار أشرف أبو اليسر”.

وكانت محكمة النقض قد رفضت طلب رمضان بإيقاف تنفيذ حكم المحكمة الاقتصادية، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه في قضيته مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، كتعويض عما تسبب فيه للطيار من أضرار.