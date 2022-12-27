توشحت قمم جبال اللوز الواقعة في منطقة تبوك ، صباح اليوم ، بالبياض بعد تساقط كميات خفيفة من الثلوج ، في حين شهدت المنطقة تدني في درجات الحرارة.

وأشار عدد من المتنزهين الى ان الطريق المؤدي لقمة جبل اللوز مغلق نظرا لوجود أعمال تطوير في الموقع .

ويُعد جبل اللوز أحد أعلى القمم الجبلية في المملكة، إذ يبلغ ارتفاعه 2،549 مترًا، وهو أعلى جبل في منطقة تبوك والمكان الوحيد في السعودية الذي يشهد تساقط الثلوج فيه كل عام تقريبًا.

من جهة اخرى هطلت أمس أمطارٌ من خفيفة إلى متوسطة على مراكز منطقة تبوك، شملت مركز بئر بن هرماس وشقري

جعلها الله سُقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.