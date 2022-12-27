أعلن نادي الهلال إصابة لاعب الفريق عبد الله المعيوف، كما تواجد ومحمد البريك وأندري كاريلو في عيادة مستشفي المملكة في مقر النادي، وذلك نظرا لتعرضهم للإصابات.

واستأنف فريق الهلال اليوم الثلاثاء تدريباتهم، وذلك بعد تعادله مع النصر مساء أمس في إطار الجولة العاشرة من دورى روشن السعودي.

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية واللياقة، واشتملت على تدريبات استرجاعية للمشاركين في لقاء الأمس، ومناورة فنية وتطبيقات تكتيكية لبقية اللاعبين.

ويواصل الفريق عصر غدا الأربعاء تدريباته الاعتيادية في مقر النادي.