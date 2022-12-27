قدم نادي ريال مدريد عرضا لضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمدة 6 أشهر اعتمادا على أداءه وظروفه البدنية ودون شروط لقيمة العقد أو اللعب أساسيا مع إمكانية تمديد العقد لموسم آخر، وذلك حسبما ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية.

يأتي هذا في الوقت الذي ينتظر فيه العالم حسم الصفقة بين رونالدو والنصر خلال الأيام القادمة.

يذكر أن كريستيانو رونالدو سبق له اللعب في فرق سبورتنج لشبونة البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي في فترتين، وريال مدريد الإسباني بين 2009 و2018 ويوفنتوس الإيطالي من 2018 إلى 2021.