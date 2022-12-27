قرر الاتحاد الروسي لكرة القدم تأجيل تصويت اللجنة التنفيذية على مسألة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والانتقال إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

يرجع التأجيل للحاجة إلى مشاورات إضافية تتعلق بانتقال روسيا المحتمل للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وفي وقت سابق، نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا بيانًا مشتركًا تم بموجبه منع الفرق والأندية الروسية من المشاركة في جميع المسابقات الدولية لفترة غير محددة.

في هذا الصدد، تم استبعاد منتخب روسيا لكرة القدم من المشاركة في المباريات الدولية الرسمية بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ”فيفا”.