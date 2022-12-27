كشفت مصادر أن نادي ريال مدريد قرر إعادة نجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق السابق، إلى الأكاديمية بعد 4 سنوات من رحيله.

وكان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قد وقّع عقدًا مع جونيور ابن النجم البرتغالي، من أجل اللعب في أكاديمية النادي خلال الفترة التي لعب فيها والده في النادي الإنجليزي، قبل أن يفسخ عقده بالتراضي.

يأتي ذلك بالتزامن مع الأنباء المتضاربة بخصوص اقتراب رونالدو من النصر، فيما أثار مسلي آل معمر، رئيس النادي، الغموض بشأن مستقبل المفاوضات مع رونالدو، إذ قال ردًا على سؤال بشأن المفاوضات معه: “أغلب ما يكتب في وسائل الإعلام غير صحيح”.