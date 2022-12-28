كشف نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند أن نهاية فصل الشتاء في السعودية بنهاية شهر يناير ، وبناءً عليه يتبقى 30 يوماً على انتهائه.

وقال في مداخلة مع برنامج “ياهلا” أن بداية الشتاء 22 ديسمبر، وفقا لتعامد أشعة الشمس على مدار الجدي.

وتابع: “ظروفنا المناخية تؤكد أنه يتبقى على انتهاء فصل الشتاء في المملكة العربية السعودية 30 يوما فقط، وفي فبراير ومارس سنعيش أجواء الربيع وفقا لسلوك درجة الحرارة في البلاد”.