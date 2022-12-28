كشف نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند أن نهاية فصل الشتاء في السعودية بنهاية شهر يناير ، وبناءً عليه يتبقى 30 يوماً على انتهائه.
وقال في مداخلة مع برنامج “ياهلا” أن بداية الشتاء 22 ديسمبر، وفقا لتعامد أشعة الشمس على مدار الجدي.
وتابع: “ظروفنا المناخية تؤكد أنه يتبقى على انتهاء فصل الشتاء في المملكة العربية السعودية 30 يوما فقط، وفي فبراير ومارس سنعيش أجواء الربيع وفقا لسلوك درجة الحرارة في البلاد”.
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية: نهاية فصل الشتاء في السعودية بنهاية شهر يناير @ALMISNID@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/rKc3gZcqw5
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 27, 2022
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