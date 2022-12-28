تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو:3٫99857 مقابل الريال الواحد 0٫25010
الدولار: 3٫75881 مقابل الريال الواحد 0٫26604
درهم إماراتي:1٫02336 مقابل الريال الواحد 0٫97717
ريال يمني:0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫60347
دينار أردني:5٫29939 مقابل الريال الواحد 0٫18870
دينار كويتي:12٫26591 مقابل الريال الواحد 0٫08152
دينار بحريني:9٫96980 مقابل الريال الواحد 0٫49022
الريال القطري:1٫03236 مقابل الريال الواحد 0٫96866
الدرهم المغربي: 0٫35925 مقابل الريال الواحد 2٫78356
الجنيه المصري: 0٫15220 مقابل الريال الواحد 6٫57011
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