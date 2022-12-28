أعلنت وزارة الصحة عن توفر وظائف صحية شاغرة لحملة الدبلوم (فني تروية قلب) بمختلف المناطق في المملكة.

وأوضحت أن المسمى الوظيفي المطلوب هو فني تروية قلب، وفقاً للشروط التالية :

– وثيقة التخرج، موضح فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

– شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وينتهي يوم السبت بتاريخ 1444/06/07هـ الموافق 2022/12/31م.

وذلك من خلال الموقع .