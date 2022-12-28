وثق مقطع فيديو لحظة بكاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على الهواء مباشرةً، فيما أعرب الفنان المصري أشرف عبد الباقي، عن شكره له على رعايته للأطفال ذوي الهمم.

وقال أشرف عبدالباقي: “الرئيس السيسي هو أحسن صاحب لمشاورته على القادرين باختلاف”؛ ليبكي الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأثرا بحديث الفنان أشرف عبد الباقي.

والجدير بالذكر، أنه يشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، حفل “قادرون باختلاف” في نسخته الرابعة تحت شعار لينا مكان، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.