تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمال مشروع طريق الظهران / العقير / سلوى المزدوج، الذي يبلغ طوله 185 كم، بحارتين في كل اتجاه، وذلك ضمن جهودها في تحسين جودة الطرق، والارتقاء الخدمات المقدمة، حيث يعد المشروع واحداً من اللبنات التي تسهم في تحسين البنية التحتية للطرق في المنطقة الشرقية، وتنمية حركة السياحة إلى شاطئ العقير التاريخي وشاطئ نصف القمر، وخدمة قطاع الخدمات اللوجستية ونقل حركة الشاحنات خارج المدن.

ويأتي المشروع في سبيل ما تقوم به منظومة النقل والخدمات اللوجستية من جهود لرفع كفاءة وأداء فعالية النقل، ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، واختصار زمن الرحلة بين محافظات المنطقة الشرقية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ انتهت مرحلتان من المشروع من أصل أربع مراحل جاري تنفيذها، حيث انتهت المرحلتان الأولى والثانية بنسبة 100% وبطول 106 كم، كما وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة البالغ طولها 66 كم إلى 71%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الرابعة 59 % من طولها البالغ 13 كم.

يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لتعزيز جودة الحياة في المدن، من خلال توفير وسائل نقل ذات موثوقية عالية ومستوى عالي من السلامة والجودة، حيث تستهدف الإستراتيجية الصعود بالمملكة للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، مع تقليل نسبة تأخر تنفيذ مشاريع الطرق بحوالي 10%، وذلك للمضي قدماً في توسعة شبكة الطرق التي تعد من خلالها المملكة الأولى عالمياً في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي.